Bursa'da kış ortasında çöle dönen Gölbaşı gölünden iyi haber

İhlas Haber Ajansı

BURSA kış ortasında kuruyan Gölbaşı gölünün geriye dönüşü ile mutlu oldu. Gölbaşı gölü Bursa ovasının yüzde 80'nini suluyor.

Bursa ovasının yüzde 80’ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinin yüzde 90’ı geçen yılın aralık ayında yağmur ve kar yağışlarının yetersiz olması sebebiyle kurumuş, göl âdetâ çöle dönmüştü. Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti. 

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İHA tarafından "İşte kuraklığın fotoğrafı" başlığıyla servis edilen fotoğraflar Türkiye’yi endişelendirmişti. Aynı bölge 4.5 ay sonra İHA tarafından bir kez daha görüntülendi. 

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Ancak bu sefer çöl değil, son bir ayda yağan yağmur ve Uludağ’daki eriyen kar sularının beslemesiyle kendine gelen göl vardı. 

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Aylar önce çatlayan toprağın üzerinde kalan kayıklar. bu sefer gölün içindeki görüntüleriyle yüreklere su serpti.

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