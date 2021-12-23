Bursa'da kış günü eşi ve 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik mağarada yaşıyorlar

"Daha önceden evimiz yoktu. Eşimin annesinin evinde kalıyorduk. Kayınvalidemle anlaşamayınca bizi evinden çıkardı. Biz de buraya geldik. Burada kalmaya başladık. Daha önceden annemlerle beraber kalıyorduk. Hayırseverler yardımcı olmak için evlerine çağırdı. Biz de onlarla beraber gitmiştik. Annem buradan gitmemiz gerektiğini söyleyince biz de geri geldik."