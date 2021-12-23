Bursa'da kış günü eşi ve 3 yaşındaki kızıyla 2 metrekarelik mağarada yaşıyorlar
3 aydır dere kenarındaki mağarayı andıran 2 metrekarelik depoda yaşayan aile, görenlerin yüreğini burkuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda kızı ile eşini soğuktan korumak için odun yakan Mustafa Kayalar (20), hayırseverlerden iş ve kalacak bir ev istiyor.
BURSA'da annesinin evinde yaşayan Mustafa Kayalar yaklaşık 8 ay önce işten çıkarılınca kayınvalidesinin yanına taşındı. İş aramaya devam eden Kayalar, uzun süre çalışacak yer bulamadı. Tartıştığı kayınvalidesi tarafından evden çıkarılan Mustafa Kayalar, kendisi gibi evi olmayan annesinin yanına, Osmangazi ilçesi Setbaşı Mahallesi'ndeki Gökdere'nin kenarında harabeye dönmüş metruk binanın 2 metre genişliğinde 1,5 metre yüksekliğindeki depoya sığındı. Yaklaşık 3 aydır burada kalan 7 kişilik aileye, bir hayırsever yardım ederek evini açtı.
Bu kez kendi annesi istemedi
Hayırseverin evine gelen Mustafa Kayalar, daha sonra annesinin gitmesini istemesi üzerine eşi ve 3 yaşındaki kızı ile birlikte yeniden mağarayı andıran depoya döndü.
Rutubetten nefes almanın zor olduğu ve farelerin dolaştığı depoda yerde zorunda olan aile, hayırseverlerden yardım bekliyor. Yaklaşık 3 aydır burada kaldıklarını belirten Mustafa Kayalar şöyle konuştu:
"Daha önceden evimiz yoktu. Eşimin annesinin evinde kalıyorduk. Kayınvalidemle anlaşamayınca bizi evinden çıkardı. Biz de buraya geldik. Burada kalmaya başladık. Daha önceden annemlerle beraber kalıyorduk. Hayırseverler yardımcı olmak için evlerine çağırdı. Biz de onlarla beraber gitmiştik. Annem buradan gitmemiz gerektiğini söyleyince biz de geri geldik."