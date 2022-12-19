Bursa'da kırık koluyla polisi sabır testine soktu alkollü sürücüden şaşırtan talep

Suçu başkasına attı, kaçmaya çalıştı

Trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle alkolmetreyi karşısında gören Haluk A., kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti. Polis ekiplerinin sürücünün Haluk A.’nın olduğunu tespit etmesi üzerine ısrarlı sürücü, kırık koluyla sallana sallana kaçmaya çalıştı.