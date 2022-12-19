Bursa'da kırık koluyla polisi sabır testine soktu alkollü sürücüden şaşırtan talep
BURSA'da alkollü halde direksiyon başına geçen şahıs ortalığı birbirine kattı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ilginç anlar yaşandı. Kolu kırık haldeki şahıs, suçu başkasına atmaya çalışırken "ceza" talebine ise kimse anlam veremedi.
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesine bağlı Davutdede Mahallesi'nde yaşandı. Haluk A., 16 HZ 627 plakalı aracıyla Ankara Yolu üzerinde seyir halindeyken, aracının kontrolünü kaybedip önce metro duvarına, ardından durağa daldı.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık görevlileri, araçta bulunan ve bacağından yaralanan Şenol Kırbaş’ı, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Suçu başkasına attı, kaçmaya çalıştı
Trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle alkolmetreyi karşısında gören Haluk A., kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti. Polis ekiplerinin sürücünün Haluk A.’nın olduğunu tespit etmesi üzerine ısrarlı sürücü, kırık koluyla sallana sallana kaçmaya çalıştı.