Bursa'da kilosu 4 bin TL'ye satılıyor! 10 yıl kullanım ömrü var: Faydaları saymakla bitmiyor.
Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri asırlardır rağbet görmeye devam ediyor.
Denizin dibinden dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlar şubesi 'eumetazoa'nın kardeş grubudur. Süngerler suyu içine alıp filtre ederler, böylece suyu temizlerler. Sonra da içlerine takılan mikroorganizmaları yerler.
Günümüzde unutulsa da, sağlığına önem veren kadınlar ev temizliğinde, güzelliklerine özen gösterenler ise cilt temizliğinde deniz süngerini tercih ediyor.
Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor.
Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor." dedi.