Bursa'da kilosu 4 bin TL'ye satılıyor! 10 yıl kullanım ömrü var: Faydaları saymakla bitmiyor.

Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor." dedi.