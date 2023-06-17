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Bursa'da kayınpeder vahşeti! Damadını boğazını keserek öldürdü

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Bursa'da kayınpeder vahşeti! Damadını boğazını keserek öldürdü

BURSA’da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Damat hayatını kaybederken, kayınpeder gözaltına alındı. Damadın, eşi boşanmayı reddedince başka bir kadına dini nikah kıydığı için öldürüldüğü öğrenildi.

Bursa'da kayınpeder vahşeti! Damadını boğazını keserek öldürdü

Bursa’da kayınpeder dehşeti. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta damat-kayınpeder kavgası cinayetle sonuçlandı. 

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Bursa'da kayınpeder vahşeti! Damadını boğazını keserek öldürdü

 Aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. 

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Bursa'da kayınpeder vahşeti! Damadını boğazını keserek öldürdü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bursa'da kayınpeder vahşeti! Damadını boğazını keserek öldürdü

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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