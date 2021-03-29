Bursa'da kanlı çarşaf ve bıçakla ölüm tehdidi! Kızıyla birlikte yaşayan kadına not bıraktılar

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Profesör Tezok Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gülşen Y. (41) isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktılar.