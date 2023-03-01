Bursa'da kan donduran vahşet! 2 kişiyi öldürdü cesetlerden birini bagajına koyduğu otomobille yakalandı
Bursa'da psikolojik problemleri olduğu öğrenilen bir kişi aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonrada mahalledeki eczanenin kalfasını öldürüp otomobilini gasp etti. Şüpheli şahıs çaldığı otomobil ile İstanbul'da yakalanırken eczacı kalfasının cesedi otomobilin bagajından çıktı.
Bursa’da eczacı kalfası Serdar E.’den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunup en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarından Serdar E.’ye ait otomobilin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece'de seyreden otomobili durdurdu. Ahmet Burak D.’yi(41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar E.’nin cesedini battaniyeye sarılı başından vurulmuş halde bagajda buldu.
Gözaltına alınan Ahmet Burak D. ilk sorgusunda Serdar E.’yi öldürdüğünü, Bursa’daki ev arkadaşı Murat K.'yi de (39) 3 gün önce öldürdüğünü söyledi.
Şüphelinin Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki evine giden ekipler, Murat K.’nin başından ve boynundan tabanca ile vurulmuş cansız bedenini buldu. Öte yandan Ahmet Burak D.’nin evdeki köpeği de öldürdüğü belirlendi.