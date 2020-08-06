Bursa'da kadın balkondan aşağı böyle atladı o anlar görüntülendi

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen bir kadın, 5 katlı bir binanın 2’nci katında bulunan balkona çıktı.