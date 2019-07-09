Bursa'da işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; sandalye fabrikasında çalışan Enver K. (26), lavaboya gittikten sonra, çay içtikleri yerde öğle molasında unuttuğu tişörtünü almak için balkona çıktı. Bu sırada fabrikanın bahçesinde bulunan elektrik tellerinden biri alev aldı. Alev alan tel koparak genç adamın üzerine düştü.