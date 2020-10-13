Bursa'da İrem'i kaçırarak fuhşa zorladığı iddia edilen çift, adliyede

İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyleyerek, "Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa’da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir’e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım" dedi.