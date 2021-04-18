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Bursa'da ilginç olay! Çoban köpeği, kuzuya 'süt anneliği' yapıyor

Bursa'da ilginç olay! Çoban köpeği, kuzuya 'süt anneliği' yapıyor

BURSA'da küçükbaş yetiştiricisi Sezer Çubuk'un (29) baktığı 'Kezban' isimli kuzu, yeni doğum yapan çoban köpeğinden süt emiyor. Çoban köpeği, hem kendi 7 yavrusunu emzirirken hem de kuzuya 'süt annelik' yapıyor.

Bursa'da ilginç olay! Çoban köpeği, kuzuya 'süt anneliği' yapıyor

İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sezer Çubuk'un baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı. Çubuk, yavru kuzuya 'Kezban' ismini verdi.

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Bursa'da ilginç olay! Çoban köpeği, kuzuya 'süt anneliği' yapıyor

Kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, diğer koyunlardan süt sağıp, Kezban'a biberonla içirmeye başladı. Bu sırada sürüdeki 'Sarı' isminin verildiği çoban köpeği de doğum yaptı.

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Bursa'da ilginç olay! Çoban köpeği, kuzuya 'süt anneliği' yapıyor

Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti. Sarı'nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı.

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Bursa'da ilginç olay! Çoban köpeği, kuzuya 'süt anneliği' yapıyor

Çoban köpeğinin kuzuyu ve 7 yavrusunu emzirdiği anlar ise görüntülendi.

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