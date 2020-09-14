Bursa'da iki arkadaşı fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp gasp ettiler
BURSA'nın Gemlik ilçesinde fuhuş için buluştukları kadınlarla aynı odaya çıkan iki arkadaş, silahlı kişiler tarafından gasp edildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.
BURSA’nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde yaşanan olayda; O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu.
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İki erkek, kadınlarla bir odaya çıktı.
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Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi.
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O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasp eden üç şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.
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