Bursa'da hurdadan alıp yaptı son hali büyüledi! Değeri dudak uçuklattı
BURSA'da hurdaya ayrılan klasik otomobil, yapılan onarımla araç severleri büyüleyecek bir görüntüye kavuştu.
Bursa’da yıllardır kaporta ustalığı yapan Ali Ersöz, hurdaya atılan araçlara adeta hayat veriyor. Üretildiğinde dünyada büyük bir ilgi duyulan ama daha sonra hurdalığa kaldırılan otomobilden otobüse, kamyondan limuzine birçok araç Ersöz’ün ustalığı ile göz kamaştırıyor.
Ali Ersöz’ün ellerinde yeniden yollara çıkan araçlardan bir tanesi de 1970 model Chevrolet Impala oldu.
Görenlerin dikkatini çekmeyi başaran otomobili 2 sene gibi bir sürede topladıklarını belirten Ersöz, "Bu otomobiller vakti zamanında çok az üretilmiş. Şu anda meraklıları çok, ancak piyasada yok. Biz ise hurdalıkta bulduğumuz bu araçları restore edip, klasik araç severlerin beğenisine sunuyoruz." dedi.
Ersöz, "Bu aracın özellikleri, V8 otomatik Chevrole. Bize geldiğinde iyi durumda değildi. Kullanılacak vaziyette değildi. Biz gereken restorasyonunu yaparak kullanılacak hâle getirdik" diye konuştu.