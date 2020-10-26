Bursa'da Hurdacı buldu incelemeye alındı Ayasofya'nın kayıp 2 bin yıllık çanı

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan İznik’te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan’a getirdi. Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı.