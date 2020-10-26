Bursa'da Hurdacı buldu incelemeye alındı Ayasofya'nın kayıp 2 bin yıllık çanı
BURSA'da bir hurdacı tarafından antikacıya verilen çanın 'Ayasofya'ya ait olabileceği değerlendirildi. 2 bin yıllık olduğu düşünülen çanın üzerindekiler şüpheyi daha da arttırdı.
UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan İznik’te bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan’a getirdi. Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerindeki desenleri araştırınca şaşkınlık yaşadı.
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’Hagia Ayasofya’ yazısını gördü: Çanın üzerinde ’Hagia Ayasofya’ yazısını gören Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kİlisesi’ne ait olduğu ihtimali üzerinde durdu.
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Hakan Turan, durumu hemen İznik Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.
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Üzerindeki o obje: Üzerindeki resmin ‘Nikaia’ olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce antikacıdan alındı.
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