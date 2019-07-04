Bursa'da hırsızlar yüzünden trafik ışıkları çalışmıyor

Bu konuda başta Karayolları olmak üzere ilgili tüm birimleri göreve davet eden Önen, “Bakırköy kavşağının bulunduğu İzmir-Bursa kara yolu, özellikle bugünlerde turizm ve tarım sezonunun açılmasıyla çok kritik bir konumda. Buradaki trafik akışının güvenli olması büyük önem arz ediyor. Yaşanan bu hırsızlık olayı sonrası trafik ışıklarının yanmaması trafik açısından tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ölümlü ya da maddi hasarlı kaza ve faciaların yaşanmaması adına başta Karayolları yetkilileri olmak üzere, ilgilileri göreve davet ediyorum. Bakırköy kavşağındaki trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışmasını istiyoruz” dedi.