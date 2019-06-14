Bursa'da hırsızın iş kazası demir parmaklıkta asılı kaldı

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken İsmail A.'yı asılı kaldığı yerden çıkaran ekipler yaralı adamı ambulansa bindirerek Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Dükkan sahibi Ertan Tüzen ise daha önceden elamanı olan ve psikolojik sorunları olduğu için sürekli evden kaçan şahsı görünce şok oldu. İsmail A.'nın evden kaçtığını ve annesinin sürekli oğlunu aradığını belirten Ertan Tüzen, annesini arayarak durumu bildirdi.