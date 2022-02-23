Bursa'da hayvan otlatırken ormanda tesadüfen buldular! Binlerce yıllık mağaraya girince şaşıp kaldılar

"Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü" diyen Aydınlı "Sonrasında etrafımızda çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halka konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik." dedi.