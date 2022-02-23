Bursa'da hayvan otlatırken ormanda tesadüfen buldular! Binlerce yıllık mağaraya girince şaşıp kaldılar
BURSA'nın İnegöl ilçesinde besi çiftliği işleten 2 ortak, küçükbaş sürüsünü otlatırken binlerce yıllık mağarayı keşfetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde şans eseri bulunan, doğanın sarmaşıklarla gizlediği mağara görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 1 kilometrelik ormanlık alanda yürüyüşünün ardından akan dereler içinden geçilerek zorlu bir yolculuk sonucu mağaraya ulaşılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenmesi istenirken, İnegöl Belediyesi de mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.
Ortağı Fatih Selimler ile birlikte mağarayı keşfeden besi çiftliği sahibi Yavuz Aydınlı, "Biz yakınlarda var olan bir besi çiftliği sahibiyiz. Burada hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık yaparken etrafı dolaşıyoruz. Tesadüfen burayı bulduk." dedi.
"Yaz ayında bulduk ve tamamen örtülüydü" diyen Aydınlı "Sonrasında etrafımızda çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halka konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten uzun senelerce oluştuğunu fark ettik." dedi.