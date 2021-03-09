Bursa'da hareketli saatler! Müşteri gibi geldiler yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar

İhbarın ardından kısa sürede markete gelen polis ekiplerini karşısında gören kadınlardan biri, bu sefer de bayılma numarası yaptı. Market çalışanları ve 2 şüpheli, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp raporu alınmak üzere hastaneye götürülen şüphelinin, yapılan kontrolde hamile olmadığı ortaya çıktı.