Bursa'da güpegündüz zorla kaçırılmak istenmişti meğer İrem 6.5 ay önce

Fuhşa zorlayanlar teslim oldu

İrem G.’nin kaçırıldığı otomobil ise aynı gün Kütahya’da polis ekiplerince durduruldu. Otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. İrem G.’nin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyledi.