Bursa'da güpegündüz zorla kaçırılmak istenmişti meğer İrem 6.5 ay önce
BURSA’da fuhşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan İrem G.’nin (23), 6,5 ay önce bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı.
Herkesi dehşeet düşüren kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak’ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük’te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca Bursa’ya kaçtı. Ancak İrem G.’yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa’daki evini tespit etti. İrem G.'yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada 41 R 1635 plakalı otomobile zorla bindirerek kaçırdı.
Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İrem G.’nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan hızla uzaklaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Otomobilin Kütahya’da olduğu saptandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
İrem G. ise Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi’nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Fuhşa zorlayanlar teslim oldu
İrem G.’nin kaçırıldığı otomobil ise aynı gün Kütahya’da polis ekiplerince durduruldu. Otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. İrem G.’nin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyledi.