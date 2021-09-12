Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Bursa yorgancılarda hareketlilik başladı. 3 kuşaktır bu işi yapan Fikret Aslan dünyan sipariş aldıklarını dile getirdi.
Tarihî yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten ve kuş tüyü yorganlar yoğun talep görüyor.
İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor.
Bir usta günde bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor.
Yorgancılar çarşısında 3 kuşaktır yorgancılık yapan Fikret Aslan, "İpek saten yorganlarımızın değerli olmasının sebebi ipek olması." dedi.