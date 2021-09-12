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Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor

Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Bursa yorgancılarda hareketlilik başladı. 3 kuşaktır bu işi yapan Fikret Aslan dünyan sipariş aldıklarını dile getirdi.

Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor

Tarihî yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten ve kuş tüyü yorganlar yoğun talep görüyor.

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Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor

İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor.

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Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor

 Bir usta günde bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor.

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Bursa'da günde sadece 1 tane yapabiliyor! Fiyatını duyan inanamadı: Dünyadan sipariş yağıyor

Yorgancılar çarşısında 3 kuşaktır yorgancılık yapan Fikret Aslan, "İpek saten yorganlarımızın değerli olmasının sebebi ipek olması." dedi. 

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