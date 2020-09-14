Bursa'da görenleri şaşırtan kütüphane! Burada kitap yok bakın ne var

500 çeşit ata tohumu elde ettik: Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kent Bostanlarında yıllardır atalarımızdan kalma tohumlarla üretim yapıldığını belirterek, “Bu tohumları takas şenliklerinde vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz. Diğer vilâyetlerle de tohum takası yapıyoruz. Bugün elimizde yaklaşık 500 çeşit ata tohumu elde ettik. Ürünlü Mahallemizde bulunan bostanlarda bu tohumların üretilmesi ve çoğaltılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlaçsız üretilen bu tohumların yaygınlaştırılması için çaba içerisindeyiz. Bu yılı tarım yılı ilan ettik. Vatandaşlarımıza hediye olarak bu ürünleri dağıttık. Belediye olarak daha önceki yıllarda 200 bin fide vatandaşımızla paylaşmıştık. Sağlıklı gıdaya ulaşmak noktasında vatandaşların taleplerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Arzumuz bu tohumların yaygınlaşmasını sağlamak” dedi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden tohum geliyor