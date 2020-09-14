Bursa'da görenleri şaşırtan kütüphane! Burada kitap yok bakın ne var
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bu kütüphaneyi görenler hayret etti. Çünkü bu kütüphanede kitap yok.
Nilüfer Belediyesi’nin Ürünlü Mahallesi’ndeki Kent Bostanlarında bulunan Tohum Kütüphanesinde yurtdışından ve yurtiçinden getirilen ve ilaçsız üretimi yapılan 500 çeşit yerli tohum mevcut. Doğal gübre ile üretilen tohumların fazlası vatandaşlarla paylaşılırken, çeşitliliğin artması için takas şenlikleri de yapılıyor.
Domates, biber, mısır, kekik, karpuz, kavun ve daha birçok meyve ve sebzenin çeşitli tohumları özel bir yerde saklanıyor. Toprağa uyumlu olanların üretimi devam ettiriliyor.
500 çeşit ata tohumu elde ettik: Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kent Bostanlarında yıllardır atalarımızdan kalma tohumlarla üretim yapıldığını belirterek, “Bu tohumları takas şenliklerinde vatandaşlarımızla da paylaşıyoruz. Diğer vilâyetlerle de tohum takası yapıyoruz. Bugün elimizde yaklaşık 500 çeşit ata tohumu elde ettik. Ürünlü Mahallemizde bulunan bostanlarda bu tohumların üretilmesi ve çoğaltılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlaçsız üretilen bu tohumların yaygınlaştırılması için çaba içerisindeyiz. Bu yılı tarım yılı ilan ettik. Vatandaşlarımıza hediye olarak bu ürünleri dağıttık. Belediye olarak daha önceki yıllarda 200 bin fide vatandaşımızla paylaşmıştık. Sağlıklı gıdaya ulaşmak noktasında vatandaşların taleplerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Arzumuz bu tohumların yaygınlaşmasını sağlamak” dedi.
Dünyanın çeşitli yerlerinden tohum geliyor
Üretimini yaparak çoğaltıyoruz: Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, “Kent Bostanlarında tohum kütüphanemiz mevcut. Bu tohumlar standarttır. Bunlara kimileri ata, kimileri yerli, kimileri ise yerel tohum diyor. O bölge ve coğrafyaya adapte olmuş çeşitlerdir. Bunların illa Türkiye’den olması gerekmiyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bize gelen farklı tohumları burada deniyoruz. Verim durumlarına göre de üretimini yaparak çoğaltıyoruz. Maksadımız geniş bir genetik çeşitliğine ulaşmaktır. Domates dediniz zaman elinizde 4-5 çeşit olacağına 25 -30 hatta 100 çeşit olması büyük bir avantajdır” şeklinde konuştu.