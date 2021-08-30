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Bursa'da gören hayran kaldı! Ömürlerine ömür katıyorlar: 300 yıla kadar ömrü olur

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da gören hayran kaldı! Ömürlerine ömür katıyorlar: 300 yıla kadar ömrü olur

BURSA'nın köylerinde yaşayan vatandaşlar evlerini bölgelerinden çıkan doğal taşlarla yapıyor. Taş evlerde yaşayan köylüler daha sağlıklı bir yaşam sürüyor.

Bursa'da gören hayran kaldı! Ömürlerine ömür katıyorlar: 300 yıla kadar ömrü olur

Harmancık ilçesinin köylerinde yaşayan vatandaşlar evlerini bölgeden çıkan beyaz yapısıyla ön palana çıkan doğal taşlardan yapmayı tercih ediyor. 

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Bursa'da gören hayran kaldı! Ömürlerine ömür katıyorlar: 300 yıla kadar ömrü olur

Bu taşlardan yapılan evler yazın serin kışın ise sıcak oluyor. Doğal taşlarla yapılan evler görüntüsü itibariyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. 

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Bursa'da gören hayran kaldı! Ömürlerine ömür katıyorlar: 300 yıla kadar ömrü olur

Bölgeden çıkan taşlarla yapılan evler daha az maliyetli oluyor. Bu doğal taşlardan yapılan evlerde yaşayan vatandaşlar ise daha sağlıklı kaldıklarını ifade ediyor. 

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Bursa'da gören hayran kaldı! Ömürlerine ömür katıyorlar: 300 yıla kadar ömrü olur

Köylere ayrı bir estetik görünüm katan taş evler bölgeye çok sayıda insanı gezmek için çekiyor.

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