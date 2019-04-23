Bursa'da gencin ormanda vurulmasıyla ilgili yeni gelişme

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kümeevler Mahallesindeki ormanlıkta meydana gelen olayda; Özkan D., Murat S. ve Tuğçe B. adlı arkadaşlar, birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Özkan D. ile Murat S. arasında, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.