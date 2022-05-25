Bursa’da festival coşkusu başlıyor
Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliği Uluslararası Bursa Festivali’nin 60’ıncısı, 12 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçı ve grupların katılımıyla gerçekleştirilecek. Festival bünyesinde yapılan Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasının 34’üncüsü de 2-7 tarihleri arasında yapılacak. 22 ülkeden 800 dansçının katılacağı yarışma, 17 ilçede bir folklor şöleni yaşatacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu sene 60’ıncısı düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Çelik Palas Otel’de yapıldı. Festivalin tanıtım toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ile BKSTV Yönetim Kurulu, sponsor firmaların temsilciler ve basın mensupları katıldı.
“Şehirde ciddi özlem oluştu”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve yeni gelen BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dilerken, bu zamana kadar emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti. Bursa Festivali’nin 1962 yılından beri Bursa’ya mal olmuş ve şehirle özdeşleşmiş özel bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde ve sponsorların katkılarıyla Bursa’da kültür ve sanat hayatının daha da canlandığını ifade etti.
Şehirlerin, kültür ve sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve geliştirildiği oranda büyüyüp geliştiğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursa’nın da bütün özelliklerinin yanında bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi. Yerel değerlerini evrensel değere dönüştürmeyi başaran bir kent olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, “Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali’mizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Unutulmaz bir organizasyon oldu. Öyle seneler oldu ki Bursa’da çok ses getirdi."
Bazen rutinleştiğini düşünsek de Bursa Festivali’nin ve Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın şehre önemli değer kattığına yürekten inanıyorum. Bu sene, festivaliminiz 60’ıncı yılını yaşıyoruz. Geçen sene Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasını yapamamıştık. Festivali ise pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı olarak yapmıştık. Şehirde de bu konuda ciddi özlem oluştu. İnşallah bu sene yeni sanatçılarımızla Bursa Festivali sevenleriyle buluşacak” dedi.