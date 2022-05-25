Bursa’da festival coşkusu başlıyor

Şehirlerin, kültür ve sanatın sahiplenildiği, yaşatıldığı ve geliştirildiği oranda büyüyüp geliştiğini dile getiren Başkan Aktaş, Bursa’nın da bütün özelliklerinin yanında bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi. Yerel değerlerini evrensel değere dönüştürmeyi başaran bir kent olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, “Şehrimizin geleneksel kültür-sanat coşkusunu yaşatan değerlerimizden biri de Uluslararası Bursa Festivali’mizdir. 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen Bursa Festivali, her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Unutulmaz bir organizasyon oldu. Öyle seneler oldu ki Bursa’da çok ses getirdi."