Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı
Anadolu Ajansı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı ve 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
