BIST 11.468
DOLAR 41,44
EURO 48,91
ALTIN 5.003,85

Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı ve 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı - Resim: 1

Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı.

14
Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı - Resim: 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti.

24
Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı - Resim: 3

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

34
Bursa'da facia! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı - Resim: 4
44