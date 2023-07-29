Bursa'da fabrikada patlama... Boya kazanı bomba patladı, ortalık savaş alanına döndü! İşte ilk görüntüler...
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren metal işleme atölyesindeki boya kazanı patladı. Patlamanın ardından işyeri savaş alanına döndü; 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle işyeri önündeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi.
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İşyerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle bomba gibi patladı.
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Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İşyeri savaş alanına döndü.
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Olay sonucu işyerinde çalışan Muhammed Ali Şen(26) ve ağabeyi Talha Şen(28) hafif şekilde yaralandı.
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