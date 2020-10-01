Bursa'da evladın yaptığına bak: Annesi ve kız kardeşini bıçakla rehin aldı

Olay, saat 14.00 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yakın Sokak'ta meydana geldi. M.T., annesi R.T. ve kız kardeşi A.S. ile henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., annesi ve kız kardeşini darbederek, bıçakla rehin aldı. Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, M.T.'ye rehin aldığı kişileri ve bıçağı bırakması konusunda uyarıda bulundu.