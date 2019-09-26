Bursa'da evinin bahçesinde sevgilisi bıçaklamıştı! Hülya'dan acı haber
BURSA'da, dün tartıştığı erkek arkadaşı Münür Yavuz (38) tarafından evinin bahçesinde bıçaklanan 40 yaşındaki Hülya Sülün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Yavuz, saklandığı evde yakalandı.
Olay dün sabah saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bahçede meydana geldi. Münür Yavuz, kız arkadaşı Hülya Sülün'ün evinin bulunduğu bahçeye geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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artışmanın büyümesi üzerine Yavuz, yanında getirdiği bıçakla Hülya Sülün'ü sol bacağından bıçakladı. Sülün kanlar içinde yere yığılırken, Münür Yavuz kaçtı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Sülün'ü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hülya Sülün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
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Olayın ardından kaçan Münür Yavuz'u yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İnegöl'ün Erikli Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu belirledi.
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