Bursa'da eskiden çöpe atılıyordu! Şimdi ABD Almanya İsrail sıraya girdi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bal hasadı devam ediyor. Arap ülkelerine bal ihracatı yapılırken, Almanya, Amerika, İsrail, Somali ve Libya diğer ürünler için sıraya girdi.
Bu yıl mevsimin iyi olduğunu, ancak arıların kötü olduğunu belirten Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, "Mevsimin sonuna doğru gelindi. Geçen sene arılarımız telef olmuştu." dedi.
"Bahara hazırlanmak için arılar üzerinde arıcılarımız çalışmalar yaptı" diyen Soylu "Bu arada kıştan en iyi şekilde çıkan arılarımızdan beklenilen balı aldık. Eskiden bal üretmek kolaymış, biz bunu anladık." ifadelerini kullandı.
Soylu "Artık arılara daha iyi bakılması gerekiyor. Bazı bölgesel arıları çalıştıran arıcılarımız var. Böyle olunca üretimde sıkıntı yaşanabiliyor. Bu sene iyi arılarımızla beklenilen balı aldık” dedi.
Hasada değinen Soylu “Bu sene kovan başına 14-15 kilogram bal hasadı yaptık. İhracat konusunda tetkikler yapılıyor. Tabii bu tetkiklerin ücretleri de biraz pahalı. Fakat yavaş yavaş ihracata başladık." şeklinde konuştu.