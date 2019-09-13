Bursa'da eşini öldüren Ali Canıtez: Ben yuvamı kurdum sen de yuvanı kur deyince...

"Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu"

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ali Canıtez, ilk duruşmada 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sıkıntı olmadığını öne sürerek, "Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğim de eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra, eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikodu ile çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına arattırıp, 'kargoda emanetin var, gel al' dedirttim. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım" dedi.