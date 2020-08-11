Bursa'da en havalı düğün konvoyu tüm gözleri üzerine çekti

Klasik otomobilleri çok sevdiğini ifade eden Yavuz Ünlü, "Düğün konvoyum çok farklı olsun istedim. Her biri servet değerinde klasik otomobillerle düğün alayı yaptım. Arkadaşlarım sağ olsun klasik otomobillerle düğün alayıma eşlik etti. Bursa yollarına ayrı bir hava kattık" dedi.