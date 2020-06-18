Bursa'da Derya'ya deodorant şişesiyle tecavüz olayında şoke eden ifadeler
BURSA’nın Mudanya ilçesinde, üniversite öğrencisi Derya Y.’ye (22) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Harun D.'nin (35) 18 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde, geçen yıl 3 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre üniversite son sınıf öğrencisi Derya Y., erkek arkadaşı Yasin Ç. aracılığıyla Harun D. ile tanıştı. Derya Y., bir süre kendisine iftira attığı gerekçesiyle Harun D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yine iddiaya göre, olay günü, Harun D., Derya Y.'yi telefonla arayıp, "Gel aramızdaki buzları eritelim" diyerek, uzlaşma teklifinde bulundu. Derya Y.'nin teklifi kabul etmesi üzerine ikili Mudanya ilçesinde buluştu. Harun D., otomobiline binen genç kızı, kendisine ait zeytinlik alana doğru sürdü. Ardından da Derya Y.'ye deodorant şişesiyle cinsel saldırıda bulundu. Derya Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 2 çocuk babası Harun D. hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Para koparmak istemiş: Hakkında 'Cinsel istismar ve hürriyetinden alıkoymak' suçlarından 18 yıl hapis cezası istenen Harun D.'nin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanığın Mudanya Adliyesi’nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları ve Derya Y., hazır bulundu. Savunmasında iddiaları kabul etmeyen Harun D., “Yasin'nin ailesi zeytinliğimde çalışıyor. Derya’yı onların evinde gördüm. Derya ile yan yana gelmedim. Belirtilen olay olmadığı gibi kendisiyle ilişkim de olmadı. Sosyal medyada açılan hesaplardan bana tehdit mesajları göndermeye başladı. Bu tehditler 1,5 yıl sürdü. Yasin bana saldırdı. Nedenini bilmiyorum. 2019 yılı Kasım ayında evimin önünde bir araç gördüm. İçinde bulunan üç kişi beni konuşmaya davet etti. Ancak gitmedim. Sabah kalktığımda aracımın lastiklerinin kesik olduğunu fark ettim. Yasin ile Derya hakkında şikayette bulundum. 2019 yılı temmuz ayında ise Sultan Ç.’den Derya’nın benden 'para koparacağı söylediğini' duydum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.
''Bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu'': Derya Y. ise şunları anlattı: “Harun'u erkek arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Erkek arkadaşımın ailesini zeytinliklerine götürüp getiriyordu. Bir kere erkek arkadaşımın ailesinin evinde denk geldik. Harun'un, Yasin’e benimle görüşmemesini söylediğini öğrendim. İkimizin arasına girdi. Husumet oluştu. 2019 yılı Nisan ayında Harun’dan tehdit içerikli mesajlar geldi. Şikayette bulundum. 28 Temmuz günü beni uzlaştırmacı aradı. Başta uzlaşmak istemediğimi söyledim. Daha sonra ikna oldum. Harun uzlaşmacıya mesajları delil olarak kullanacağını söylemiş. Sahte deliller üretiyor diye uzlaşmaktan vazgeçtim. 3 Ağustos günü mesaj attı. Konuşmak ve uzlaşmak istediğini belirtti. Görükle’deki yurttan çıkarak Mudanya'ya yanına gittim. Yanında Sultan’ın olacağını söylemişti. Ancak tek geldi. Sultan'ın ablasının yanında olduğunu söyledi. İyi niyetimden dolayı bindim ve Yasin’in evine gitmek istediğimi söyledim. Beni zeytinliğe doğru götürdüğünü görünce, çantamdaki bıçağı çıkardım. 'Beni arabadan indir yoksa seni keserim' dedim. Kolumu büktü. Torpido gözünden tabanca çıkardı. Sakin olmaya çalıştım. Top mevkisine geldi. Bir adam vardı. Onun arkadaşıymış. Bu adam her şeyi gördü. Bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu. Direndim ancak ayağımdaki sakatlık nedeniyle kaçamadım. Bana tecavüz etti. Arkadaşıyla birlikte gittiler. Bir yakınımı çağırdım. Bana şikayetçi olmamı söyledi. Korktum, kendimi çok kötü hissettim. Herhangi birine anlattığımda daha kötü yapacağını, saldıracağını söyledi. Olaydan 3 ay sonra müracaat ettim. Çok utandım, kendimi kanıtlayamam diye çok korktum. Ama geç müracaat ederek çok şey kaçırdığımı fark ettim. Tutuksuz yargılanmasının adaletli bir karar olduğunu düşünmüyorum. Adalet yerini bulacak inanıyorum. Sanığın tutuklanmasını istiyorum.”