Bursa'da Derya'ya deodorant şişesiyle tecavüz olayında şoke eden ifadeler

''Bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu'': Derya Y. ise şunları anlattı: “Harun'u erkek arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Erkek arkadaşımın ailesini zeytinliklerine götürüp getiriyordu. Bir kere erkek arkadaşımın ailesinin evinde denk geldik. Harun'un, Yasin’e benimle görüşmemesini söylediğini öğrendim. İkimizin arasına girdi. Husumet oluştu. 2019 yılı Nisan ayında Harun’dan tehdit içerikli mesajlar geldi. Şikayette bulundum. 28 Temmuz günü beni uzlaştırmacı aradı. Başta uzlaşmak istemediğimi söyledim. Daha sonra ikna oldum. Harun uzlaşmacıya mesajları delil olarak kullanacağını söylemiş. Sahte deliller üretiyor diye uzlaşmaktan vazgeçtim. 3 Ağustos günü mesaj attı. Konuşmak ve uzlaşmak istediğini belirtti. Görükle’deki yurttan çıkarak Mudanya'ya yanına gittim. Yanında Sultan’ın olacağını söylemişti. Ancak tek geldi. Sultan'ın ablasının yanında olduğunu söyledi. İyi niyetimden dolayı bindim ve Yasin’in evine gitmek istediğimi söyledim. Beni zeytinliğe doğru götürdüğünü görünce, çantamdaki bıçağı çıkardım. 'Beni arabadan indir yoksa seni keserim' dedim. Kolumu büktü. Torpido gözünden tabanca çıkardı. Sakin olmaya çalıştım. Top mevkisine geldi. Bir adam vardı. Onun arkadaşıymış. Bu adam her şeyi gördü. Bana deodorant şişesiyle cinsel istismarda bulundu. Direndim ancak ayağımdaki sakatlık nedeniyle kaçamadım. Bana tecavüz etti. Arkadaşıyla birlikte gittiler. Bir yakınımı çağırdım. Bana şikayetçi olmamı söyledi. Korktum, kendimi çok kötü hissettim. Herhangi birine anlattığımda daha kötü yapacağını, saldıracağını söyledi. Olaydan 3 ay sonra müracaat ettim. Çok utandım, kendimi kanıtlayamam diye çok korktum. Ama geç müracaat ederek çok şey kaçırdığımı fark ettim. Tutuksuz yargılanmasının adaletli bir karar olduğunu düşünmüyorum. Adalet yerini bulacak inanıyorum. Sanığın tutuklanmasını istiyorum.”