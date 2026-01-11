Bursa'da deprem oldu sandılar boydan boya devrildi ortalık savaş alanına döndü

Hemen araçlara doğru koştuğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:

"7-8 araba vardı, hemen koştum bağırdım seslendim araçlara 'kimse var mı?' dedim. Ses olmayınca tekrar işime döndüm, arkadaşa çöken yerin devamındaki 5 metrelik duvarın da çökebileceğini söyledim, döndüğümde belediye o duvarı kaldırdı. Çökme anını gördüm, duvar boydan boya öylece yattı."