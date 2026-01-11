BIST 12.201
Bursa'da deprem oldu sandılar boydan boya devrildi ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin otopark duvarının devrilmesi sonucu 10 araç zarar gördü.

Bursa'da deprem oldu sandılar boydan boya devrildi ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Arabayatağı Mahallesi Asil Sokak'ta bir oto servisinin otoparkının yaklaşık 5 metre yükseliğindeki duvarı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Duvar kenarında park halinde bulunan otomobil, minibüs ve pikap türü 10 araç molozların altında kaldı.

Bursa'da deprem oldu sandılar boydan boya devrildi ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Olay sırasında araçlarda ya da duvar çevresinde kimsenin bulunmadığı, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bursa'da deprem oldu sandılar boydan boya devrildi ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Öte yandan duvar devrildiği sırada çevrede bulunan Muharrem Kaya, gazetecilere, oto servisinin karşısında bulunan evinden çıktığı sırada duvarın devrildiğini belirterek, "Evimde yemeğimi yedim, çıktığımda demir kapıyı kapatmamla bu duvarın küt diye çökmesi bir oldu." dedi.

Bursa'da deprem oldu sandılar boydan boya devrildi ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4

Hemen araçlara doğru koştuğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:

"7-8 araba vardı, hemen koştum bağırdım seslendim araçlara 'kimse var mı?' dedim. Ses olmayınca tekrar işime döndüm, arkadaşa çöken yerin devamındaki 5 metrelik duvarın da çökebileceğini söyledim, döndüğümde belediye o duvarı kaldırdı. Çökme anını gördüm, duvar boydan boya öylece yattı."

