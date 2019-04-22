Bursa'da dehşet: Karı kocayı silahla böyle vurdu!

BURSA'da Ali D. (36) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) arasında silahlı çatışma çıktı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan çatışma görüntüsünde Ali D., önce süleyman K.'yı ardından da eşine yardım etmeye çalışan Halime K.'yı tabanca ile bacaklarından yaralandıktan sonra olay yerinde kaçtı.