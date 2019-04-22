Bursa'da dehşet: Karı kocayı silahla böyle vurdu!
BURSA’nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olduğu adama karısının yanında kurşun yağdırdı. Karı kocanın yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
BURSA'da Ali D. (36) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) arasında silahlı çatışma çıktı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan çatışma görüntüsünde Ali D., önce süleyman K.'yı ardından da eşine yardım etmeye çalışan Halime K.'yı tabanca ile bacaklarından yaralandıktan sonra olay yerinde kaçtı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda; Ali D., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K.'nın evinin önüne geldi.
ddiaya göre yaklaşık 1 saat boyunca evin önünde bekleyen Ali D., husumetli olduğu Süleyman K. ve eşi Halime K.'yı (43) eve girecekleri sırada önlerini kesti.
Aralarında yaşanan tartışma sırasında Ali D., yanında bulunan tabancayı belinden çıkarınca, Süleyman K.'da eşinin çantasında bulunan tabancayı alarak birbirlerine ateş etmeye başladı.