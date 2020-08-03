Bursa'da dehşet! Eski eşi ve emniyet ekibine baltayla böyle saldırdı

Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı ve uzun süredir takip ettiği eski eşi Fulya Nilgün K.'yi (23), erkek arkadaşı Cesur B. (37) ile aracın içinde gören Kemal A., elindeki balta ile saldırdı.