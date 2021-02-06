Bursa'da dehşet dakikaları! Genç kız cadde ortasında karnına saplanan bıçakla ambulans bekledi

Karnındaki bıçak ile hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kızı, karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü.