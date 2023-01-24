Bursa'da çöp evde bulunmuştu! Küçük Muhammet'in son hali sevindirdi: Kilo aldı, isteği gülümsetti!
Bursa'da bir çöp evde 9 yaşındaki C.M.A. baygın halde bulunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında küçük çocuk, tedavi edilmiş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı. 17 kilodan 31 kiloya çıkan çöp evde bulunan Cem Muhammet'i son hali ile sevindirdi.
Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu… Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı kaldığı Çocuk Evi'nde ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında.
ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK 31 KİLOYA ÇIKTI
Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış.
Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.