Bursa'da çöp evde bulunmuştu! Küçük Muhammet'in son hali sevindirdi: Kilo aldı, isteği gülümsetti!

Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu… Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı kaldığı Çocuk Evi'nde ziyaret etti.