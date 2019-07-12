Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı

BURSA merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bir kafeteryada beraber oturduğu arkadaşı Sinan Özkan’la borç meselesi yüzünden tartışan Ömer Dokuz, tartışmanın büyümesi ve Özkan’ın kendisine kafa atmasıyla sinirlerine hakim olamayarak belindeki silahla Özkan’a ateş etti.