Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı

BURSA’da gündüz saatlerinde birlikte oturduğu arkadaşını silahla vurarak öldüren katil zanlısının evine molotoflu saldırıda bulunuldu. İtfaiye ekipleri yanan evi söndürürken, polis olayın faillerinin peşine düştü.

Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı - Sayfa 1

BURSA merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde bir kafeteryada beraber oturduğu arkadaşı Sinan Özkan’la borç meselesi yüzünden tartışan Ömer Dokuz, tartışmanın büyümesi ve Özkan’ın kendisine kafa atmasıyla sinirlerine hakim olamayarak belindeki silahla Özkan’a ateş etti.

18
Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı - Sayfa 2

Karın boşluğundan yaralanan Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, arkadaşı Dokuz ise cinayet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

28
Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı - Sayfa 3

Olayın ardından cinayet zanlısı Ömer Dokuz’un Şirinevler Mahallesindeki evine, gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof atıldı.

38
Bursa'da cinayet zanlısının evine molotoflu saldırı - Sayfa 4

Şahısların olay yerine benzin bidonuyla geldikleri ve burada hazırladıkları molotof kokteylleriyle Dokuz’un evine saldırdıkları öğrenildi.

48