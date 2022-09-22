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Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu

BURSA'da dereye düştükten sonra sürüklenip bir ağaca tutunan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu

Menderes Kahveci, dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere'ye düştü. Şiddetli yağış nedeniyle debisi artan suda bir süre sürüklenen Kahveci, kıyıdaki ağaca tutunarak bulunduğu yerde mahsur kaldı.

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Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu

Kahveci'nin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, onu halat ve merdiven yardımıyla kıyıya çıkarttı.

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Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu
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