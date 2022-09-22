Bursa'da çevredekiler fark edip haber verdi! Bu halde bulundu
Anadolu Ajansı
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BURSA'da dereye düştükten sonra sürüklenip bir ağaca tutunan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Menderes Kahveci, dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Gökdere'ye düştü. Şiddetli yağış nedeniyle debisi artan suda bir süre sürüklenen Kahveci, kıyıdaki ağaca tutunarak bulunduğu yerde mahsur kaldı.
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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
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Kahveci'nin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, onu halat ve merdiven yardımıyla kıyıya çıkarttı.
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