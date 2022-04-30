Bursa'da çatı katında çıkan yangında can pazarı

Uyudukları için içeride mahsur kalanlar ise, 'yardım edin' diye bağırarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere ve dumandan etkilenenlere anında müdahale etti.



