Bursa'da çatal, kaşıktan yaptı gören şaştı kaldı! İspanya'da sergilendi

Henüz 19 yaşındayken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından o yıllara kadar Almanya'dan satın alınan kılıçları imal etmesi için İstanbul'a davet edilen Emen, Okmeydanı Darrücaleze'de bulunan Demirhane'de, kılıçlar yaptı. Daha sonra askere giden Yılmaz Emen, ilkokul diplomasını da vatani görevini yaparken aldı.