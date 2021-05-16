Bursa'da çatal, kaşıktan yaptı gören şaştı kaldı! İspanya'da sergilendi
BURSA'da, kılıç ve kama ustası olan Devlet Sanatçısı Yılmaz Emen'in (79), çatal ve kaşık kullanarak yaptığı yel değirmeni, Don Kişot, Eros ve insan figürleri büyük ilgi görüyor.
Bursa'da yaşayan Yılmaz Emen, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle ilkokul birinci sınıftan sonra okula devam edemedi. Şoförlük yapan babasının yanına gittiği sıralarda bıçak ustalarının çalışmalarını takip eden Emen, 8 yaşında bir bıçakçının yanında çırak olarak çalışmaya başladı.
Henüz 19 yaşındayken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından o yıllara kadar Almanya'dan satın alınan kılıçları imal etmesi için İstanbul'a davet edilen Emen, Okmeydanı Darrücaleze'de bulunan Demirhane'de, kılıçlar yaptı. Daha sonra askere giden Yılmaz Emen, ilkokul diplomasını da vatani görevini yaparken aldı.
Askerlik sonrası kurduğu iş yerinde kendisini geliştiren Yılmaz Emen'in yaptığı kılıçlar, Bursa Valiliği tarafından kente gelen veya ziyaretine gidilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD eski başkanlarından Richard Nixon, Fransa eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, Tunus eski Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Libya Kralı İdris Sunusi, Ürdün Kralı Hüseyin ve Şah Rıza Pehlevi'ye hediye edildi.
Yaptığı kılıçlar, dönemin Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Abdullah Gül'e de hediye edilen Yılmaz Emen, 2000 yılında sağ gözünü yitirip, sol gözünde de görme kaybı yaşayınca, ağır metal işlerinden uzak kaldı.