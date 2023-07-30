Bursa'da çareyi sokak hayvanlarını kısırlaştırmada buldu! "İlk önce halkın sağlığı"
Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yaşanan kötü olaylardan sonra Bursa Belediyesi de harekete geçti. 2003 yılından bu yana kısırlaştırma operasyonu yapan Nilüfer Belediyesi bu yıl da sokak köpeklerini tek tek kısırlaştırdı.
Bursa’da 2003 yılından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarına kısırlaştırma işlemi yapan Nilüfer Belediyesi, geçtiğimiz yıl 2 bin 338 sahipsiz sokak hayvanına kısırlaştırma ameliyatı yaptı. Bursa’daki 17 ilçe belediyesinde en iyi ilk 3 kısırlaştırma oranına sahip olan Nilüfer Belediyesi, bu yılın ilk yarısında ise bin 273 sahipsiz sokak hayvanına kısırlaştırma operasyonu yaptı.
Sokak hayvanları için popülasyonun önemli olduğunu ve sahipsiz hayvan nüfusu kontrol altında tutulmazsa birçok problemi beraberinde getireceğini söyleyen Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, “Veteriner hekimlerin görevi halk sağlığını korumaktır. Bu nedenle biz Nilüfer Belediyesi olarak kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.
Kontrolsüz artan nüfus birçok sorunu beraberinde getiriyor
Hayvan popülasyonunun insan sağlığı için de önemli bir etken olduğunu kaydeden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, “Popülasyon kontrolü bizler için çok önemli. Çünkü hayvan refahı popülasyonun çok olmasıyla azalan bir şey. Sokaktaki kedi, köpek ne kadar çok olursa beslenme o kadar zor, trafik kazasına maruz kalmak muhtemel ve salgın hastalıklarla mücadele bir o kadar zor olur."
"Veteriner hekimlerin görevi halk sağlığını korumaktır. Popülasyonun çok olmasıyla halk zoonoz (hayvandan insanlara bulaşan) hastalıklar ile mücadele etmek durumunda kalır, ayrıca sokak hayvanlarından dolayı şiddete maruz kalma riski artar. Bu nedenle biz Nilüfer Belediyesi olarak kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz” şeklinde konuştu.