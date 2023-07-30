Bursa'da çareyi sokak hayvanlarını kısırlaştırmada buldu! "İlk önce halkın sağlığı"

Kontrolsüz artan nüfus birçok sorunu beraberinde getiriyor

Hayvan popülasyonunun insan sağlığı için de önemli bir etken olduğunu kaydeden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, “Popülasyon kontrolü bizler için çok önemli. Çünkü hayvan refahı popülasyonun çok olmasıyla azalan bir şey. Sokaktaki kedi, köpek ne kadar çok olursa beslenme o kadar zor, trafik kazasına maruz kalmak muhtemel ve salgın hastalıklarla mücadele bir o kadar zor olur."