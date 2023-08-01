Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı.
Yangın, yanındaki 4 fabrikaya daha sıçrarken bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
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İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı.
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Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.
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Yangını söndürme çalışmaları devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.
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