BIST 7.169
DOLAR 26,94
EURO 29,54
ALTIN 1.682,57

Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!

|
Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı.

Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!

Yangın, yanındaki 4 fabrikaya daha sıçrarken bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

119
Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!

İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı.

219
Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!

Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı.

319
Bursa'da büyük fabrika yangını! 4 fabrika alev topuna döndü!

Yangını söndürme çalışmaları devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.

419