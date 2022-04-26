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Bursa'da bu tatlı sadece Ramazan ayında çıkıyor kilosu 90 lira tarifi sır

Bursa'da bu tatlı sadece Ramazan ayında çıkıyor kilosu 90 lira tarifi sır

Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı dillerde. Sadece Ramazan ayında çıkarılan tatlının kilosu 90 lira olmasına rağmen kuyruklar oluşuyor.

Bursa'da bu tatlı sadece Ramazan ayında çıkıyor kilosu 90 lira tarifi sır

BURSA'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Un, su ve yağ karışımıyla yapılan tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmiyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor. 

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Bursa'da bu tatlı sadece Ramazan ayında çıkıyor kilosu 90 lira tarifi sır

Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.

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Bursa'da bu tatlı sadece Ramazan ayında çıkıyor kilosu 90 lira tarifi sır

Firmanın 3 kuşak işletmecisi Güven Baba, "Ramazan helvası ramazan ayında yapılan bir tatlıdır. Sadece ramazan ayında yapmaktayız. Bu tatlıyı 1960 yılında ilk dedem Ali Baba, yapmış satmaya başlamış, tatlı çok beğenilince o yıldan itibaren yapmaya devam ediyoruz. Babam devam etti şimdi 3'üncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Bu tatlıyı eski insanlar daha iyi biliyor. Son bir kaç yıldır taleplerde büyük artış var ününü duyup şehir dışından gelenler var tatlının kilosunu 90s liradan satıyoruz. Tatlımız un, su ve yağ ile oluyor. Üzerine hazırlandıktan sonra şerbeti döküyoruz. Günde 300 kilo tatlıdan satıyoruz" dedi.

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Bursa'da bu tatlı sadece Ramazan ayında çıkıyor kilosu 90 lira tarifi sır
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