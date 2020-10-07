Bursa'da 'boyları küçük ama aşkları büyük' dedirten aşıkların iki istediği var
BURSA'da sosyal medyadan tanışıp 15 gün önce evlenen cüce çiftin aşk hikayesi imrendirdi.
Ahmet Karadeniz, (35) ve Özge Karadeniz, (30) ilk görüşte bir birinden çok hoşlandı. 105 santim boyundaki kısa boylu Ahmet, kendi gibi kısa boylu olan Özge'ye aşık oldu. Uzun zaman internet üzerinden görüşen çift, birbirlerini görmeye karar verdi. Genç adam, 120 santim uzunluğundaki sevdiği kız görmek için tek başına otobüse binerek Bursa'dan Muğla'ya gitti.
Babasının karşısına çıkıp aşkını ilan etti: Bu buluşmalar yıllarca sürdü. Daha sonra evlenmeye karar veren çiftten ilk adımı atan Ahmet oldu. Ahmet Karadeniz, sevdiği kızın babasının karşısına çıkarak kızını sevdiği söyledi. Ailenin onay vermesiyle birbirini çok seven cüce aşıklar yapılan nikahla dünya evine girdi.
İş ve mutfak dolapları için yardım istiyorlar
Bursa'da yaşayan çift evlerinde her işlerini kendileri yapıyor. Çiftin en büyük sıkıntısı ise mutfak dolapları. Çift, Hayırseverlerden gelecek yardımla dolaplarını kendi boylarına göre değiştirebilecek .Şu an herhangi bir işte çalışmayan çift kendilerine uygun bir iş teklifi gelirse çalışmaya başlayabilecek.
Eşine ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Ahmet Karadeniz, "Eşimle sosyal paylaşım sitesinden tanıştım. İlk başlarda arkadaş olarak mesajlaştık. Sonra bir birimizden hoşlanmaya başladık. Telefon numaralarımızı aldık. Görüşmeye başladık. Bu görüşmeler 5 yıl sürdü. Baktım bu böyle olmayacak, ailesinin karşısına çıktım. "Ben kızınızı seviyorum onunla evlenmek istiyorum" dedim. Sağolsunlar onlar da hiç bir zorluk çıkartmadılar." dedi.