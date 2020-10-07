Bursa'da 'boyları küçük ama aşkları büyük' dedirten aşıkların iki istediği var

İş ve mutfak dolapları için yardım istiyorlar

Bursa'da yaşayan çift evlerinde her işlerini kendileri yapıyor. Çiftin en büyük sıkıntısı ise mutfak dolapları. Çift, Hayırseverlerden gelecek yardımla dolaplarını kendi boylarına göre değiştirebilecek .Şu an herhangi bir işte çalışmayan çift kendilerine uygun bir iş teklifi gelirse çalışmaya başlayabilecek.