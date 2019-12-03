Bursa'da bir kadın 'Şeytanı yakıyorum' diyerek evini yaktı
BURSA'da yalnız yaşayan Hafize N. adlı kadın evini ateşe vererek şeytan yaktığını iddia etti.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hafize N. (41), evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, çevresindekilere evdeki şeytanı yaktığını söyledi.
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İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi.
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Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı.
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