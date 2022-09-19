Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü
BURSA'da 59 yaşındaki bir vatandaş, tırın altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Seyyar satıcı olduğu öğrenilen talihsiz adamın evladı ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına oğuldu.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesi Çınarönü caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahallede kurulan semt pazarında seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Bayram Damar, seyyar aracını bırakıp yolun karşısına geçmek istedi.
O esnada caddeden geçen Ersin B. idaresindeki 27 AAJ 751 plakalı tırın kör noktasından karşıya geçmek için hareket eden yaşlı adam; tır şoförünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kalarak olay yerinde can verdi.
Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler yoldaki trafik akışını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.