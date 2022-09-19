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Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü

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Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü

BURSA'da 59 yaşındaki bir vatandaş, tırın altında kalması sonucu hayatını kaybetti. Seyyar satıcı olduğu öğrenilen talihsiz adamın evladı ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına oğuldu.

Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü

Olay merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesi Çınarönü caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahallede kurulan semt pazarında seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Bayram Damar, seyyar aracını bırakıp yolun karşısına geçmek istedi.

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Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü

O esnada caddeden geçen Ersin B. idaresindeki 27 AAJ 751 plakalı tırın kör noktasından karşıya geçmek için hareket eden yaşlı adam; tır şoförünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kalarak olay yerinde can verdi. 

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Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Bursa'da bir evladın en acı anı... Ölen babasının yanına çöküp gözyaşı döktü

Olay yerine gelen ekipler yoldaki trafik akışını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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