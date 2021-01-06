Bursa'da bir buçuk yaşındaki Mustafa'nın dev gibi eli 10 yaşında! Eli durmadan büyüyor
BURSA'da bir buçuk yaşındaki minik Mustafa'nın eli diğer eline göre dev gibi. Minik çocuğun her geçen gün büyümeye devam eden elinin kanser riski taşıdığını söyleyen ailesi tedavi için yardım istiyor.
Bursa’da yaşayan genç çiftin çocukları Mahmut Efe, maddî imkânsızlıklar içinde güçlükle tedavi görüyor. Küçük Efe'nin sol eli ve sağ ayağı anormal şekilde hızlı büyüyor. Diğer el ve ayağı ise yaşıtları gibi normal büyüyor.
10 yaşındaki çocukların eli kadar: Bir buçuk yaşındaki talihsiz yavrunun bir el ve bir ayağı, 10 yaşındaki çocukların el ve ayakları kadar büyük.
Yardım istiyorlar: Klippel-trenaunay sendromu tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Sinan-Nurgül Tiryaki çifti, tedavi masraflarını karşılayamadıklarını ve şimdiye kadar yapılan tetkiklerin ve tedavinin sadece süreci yavaşlattığını söyleyip, yardım eli uzatılmasını bekliyor.
Çift sosyal medya üzerinden yayınlar yaparak yardım beklerken, anne Nurgül Tiryaki, şöyle dedi: “Oğlumun iyi olmasını istiyorum. Yürüyüp koştuğunu görmek, canımın parçasını kaybetmek istemiyorum. Efe tedavi edilmezse ilerleyen süreçte kanser riski var. Bizim şu ân gördüğümüz tedavi sadece kanser riskini yavaşlatmak için.