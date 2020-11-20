Bursa'da bina yapılacak arsadan çıkanlar şaşırttı! Tarihi küp ve kalıntılar bulundu
İZNİK'te yeni bina için kazı yapılan arsadan küp çıktı. Bulunan küp ve kalıntıların Bizans dönemine ait olduğu söylendi. Arsada çalışmalar durdurulurken ekiplerin incelemesi sürüyor.
Bursa İznik Müze Müdürlüğü tarafından Atatürk Caddesi’nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlattı.
Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı.
Koruma altında: Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı.
Çukur kapatılacak: Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun, çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi.