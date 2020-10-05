Bursa'da aylardır tek başına yaşıyor! 24 saat uyumadan nöbet tutuyor

İşini sevdiğini, tek sıkıntısının yalnız olduğunu ifade eden kule bekçisi Hasan Kızıl, "10 yıldır burada görev yapmaktayım. 24 saat burada hiç uyumadan nöbet tutuyorum. 24 saatin sonunda diğer görevli arkadaşım görevi devralıyor. 2 kişi dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Ben burada gözetleme görevi yapıyorum, gördüğüm dumanı hemen amirlerime telsizle haber veriyorum. Sezon yağmurlar yağana kadar devam ediyor. Kısa bir görevimiz kaldı" dedi.